Quotidiano.net - Riapertura 2025: arriva l’area Nickelodeon: "Contribuirà alla promozione del territorio"

PIÙ DI UN MILIONE e mezzo di presenze all’anno, tante sono le persone che ogni stagione – da aprile a novembre in genere - visitano Mirabilandia e Mirabeach. Entrambi fanno parte di Parques Reunidos, un gruppo che nasce più di 50 anni fa in Spagna ed è leader mondiale nella gestione di parchi divertimento con brand consolidati, che coprono i quattro segmenti chiave del mercato: parchi divertimento, acquatici, faunistici e centri di divertimento indoor. Mirabilandia è frequentato dprimavera all’autunno inoltrato da turisti che la visitano più di una volta per divertimento, dmattina,sera. NelMirabilandia aprirà il 17 aprile, per poi accogliere i turisti fino al 2 novembre. Il management punta sempre più su servizi aggiuntivi per far vivere ai turisti italiani e stranieri esperienze uniche, divertimento e spettacoli.