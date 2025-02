Laprimapagina.it - Riammissione alla rottamazione quater e proroga del concordato preventivo

I contribuenti decaduti dpotranno essere riammessidefinizione agevolata delle cartelle. Lo prevede un emendamento dei relatori al decreto Milleproroghe.Secondo quanto stabilito nel testo, i debitori che al 31 dicembre 2024 hanno perso il beneficio per “mancato, insufficiente o tardivo versamento” delle rate potranno presentare una nuova dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2025.L’emendamento prevede inoltre ladi due mesi per aderireseconda fase delbiennale. In particolare, i termini per presentare la proposta relativa al biennio 2025-2026 slittano dal 31 luglio 2025 al 30 settembre 2025. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine sarà fissato all’ultimo giorno del nono mese successivochiusura del periodo d’imposta.