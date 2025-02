Noinotizie.it - Rhomanife: “No all’eroina” Nuova versione

Di seguito il comunicato:Ihanno pubblicato la, suonata live, di ”No” sulle piattaforme digitali e sui social. Il brano ”No” è pieno di messaggi d’amore, un esortazione alla gioventù ad essere forte, per non cadere nella trappola che tende a far diventare deboli, senza fervore e vigore. Alcuni, persino perdono la loro personalità ed i loro pregi. Il brano, molto emotivo, suggerisce un unica via di uscita spirituale contrapposta al disagio sociale ed alle oscurità del sistema. Alcuni musicoterapeuti usano il brano ‘Noper le loro terapie e molti sono stati liberati. Il ritmo ed il sound è quello solito conivolgente, particolare e facilmente riconoscibile della reggae band, che anche dal vivo è pronta con un nuovo spettacolo caratterizzato, come sempre, da gioia, amore e divertimento.