Ilgiorno.it - Rho, l’appello di Delpini ai sindaci: "State accanto all’ultimo della fila e donate la Costituzione ai giovani"

"Sappiate andare al passo dell’ultimo, quello che va più piano. Ricostruite la dinamica dei rapporti di buon vicinato, non lasciate morire le piccole botteghe. Chiedetevi quale sia la vocazionepropria comunità e siate testimoni di speranza per i". Sono le esortazioni concrete che l’arcivescovoDiocesi di Milano, monsignor Mario, ha rivolto agli amministratori dei Comuni di Rho, Cornaredo, Lainate, Pero, Settimo Milanese e ai rappresentanti delle forze dell’ordine durante la sua visita pastorale al Decanato di Rho. L’incontro-confronto si è svolto a Villa Burba di Rho. Erano presenti il sindaco rhodense Andrea Orlandi, il decano don Fabio Verga, Corrado D’Urbano sindaco di Cornaredo, Alberto Landonio primo cittadino di Lainate, Antonino Abbate di Pero e Fabio Rubagotti per Settimo Milanese.