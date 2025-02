Quifinanza.it - Restituzione Naspi anticipata, cambiano le regole: l’Inps fa chiarezza sulla sentenza

La rioccupazione come dipendente, dopo aver cessato un’attività autonoma o imprenditoriale avviata con l’anticipo della, non implica automaticamente l’obbligo di restituire l’intera indennità di disoccupazione () ricevuta. Questo è quanto precisato dalnella circolare n. 36/2025, in seguito alladella Corte Costituzionale n. 90/2024.Cosa sarebbe laL’anticipoconsente di ricevere in un’unica soluzione il totale delle mensilità residue dell’indennità di disoccupazione. Questa opzione è pensata per supportare l’auto-imprenditorialità, permettendo di avviare un’attività autonoma o imprenditoriale, oppure di entrare in una cooperativa come socio lavoratore.Prima dell’intervento della Corte Costituzionale, chi trovava un’occupazione subordinata prima della scadenza dellaera obbligato a restituire l’intera somma ricevuta.