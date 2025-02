Game-experience.it - Resident Evil 5, l’ESRB classifica il gioco su Xbox Series X|S: è in arrivo la remaster o il remake?

Una recentezione delha riacceso l’interesse su5. Il celebre survival horror di Capcom è infatti apparso nel database dell’ente di valutazione statunitense con una versione dedicata aXS, alimentando di conseguenza le speculazioni su un possibile ritorno delcon una veste grafica aggiornata o addirittura un.L’ipotesi diventa ancora più interessante considerando che, poche settimane fa,aveva registrato anche6 per la stessa piattaforma, suggerendo che Capcom potrebbe avere in cantiere una riedizione congiunta dei due titoli.Ciò che rende la scoperta ancora più rilevante è la discrepanza nella descrizione della nuova versione rispetto a quelle già esistenti, un dettaglio che indica come il testo sia stato redatto appositamente per questa edizione e non si tratti di un semplice errore.