Iltempo.it - Renzi e il ricordo per “abbattere il muro del silenzio su una vera e propria pulizia etnica”

Leggi su Iltempo.it

Matteonon ha paura, come hanno fatto per giorni anche quest'anno molti esponenti dell'opposizione, di mandare un messaggio per il Giorno del. “Uccisi, torturati, infoibati, costretti all'esilio, solo perché italiani. Tornati in Patria, costretti a subire la diffidenza e poi anni di, vittime sacrificate sull'altare degli equilibri geopolitici. Coltivare la memoria significa, ogni 10 febbraio,ildelsu quella che fu una. La storia non può e non deve essere cancellata ma studiata, raccontata per un presente e un futuro consapevoli”, le parole del leader di Italia Viva sui propri social in merito alla data scelta per ricordare i martiri delle Foibe. Anche Enrico Borghi, presidente del gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, a margine di una manifestazione sul Giorno dela Domodossola alla quale ha presenziato, non si è nascosto nel: “Quando il nazionalismo si intreccia con l'ideologia totalitaria, nella Storia si producono i mostri.