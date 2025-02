Panorama.it - Regno Unito - Italia, prove tecniche (e culinarie) di riavvicinamento

Leggi su Panorama.it

Chi meglio di un Re e una Regina innamorati dell’per intensificare i futuri rapporti tra Londra e Roma, nell’epoca post Brexit? E allora su, ben venga la visita di Stato che Carlo e Camilla intraprenderanno aprile indove si recheranno proprio nel ventesimo anniversario del loro matrimonio. Per ufficializzare l’appuntamento i Reali hanno organizzato una cena, nella dimora reale di Highgrove nel Gloucerstershire , con menu’ rigorosamenteno, sotto la guida dello chef Fracesco Mazzei e di Alessandro Palazzi che ha servito dei cocktails ottenuti da un mix nato dall’incontro con i saporini e le erbe coltivate a Highgrove. Ad introdurre la serata è stato invece il noto attore Stanley Tucci. Americano con nonnini, l’interprete di film cult come Il Diavolo veste Prada e del più recente Conclave nonché protagonista di una fortunatissima serie della BBC dedicata alla cultura e al cibono, è stato scelto come ospite d’onore del gala in cui sono intervenuti, oltre all’ambasciatoreno Inigo Lambertini, ospiti illustri come l’attrice Helen Mirren, Roberto Bolle e i coniugi Beckham.