Ilrestodelcarlino.it - Reggio-Cesena: tifosi granata danneggiano un mezzo Seta. Mattoni contro il pullman che portava i romagnoli in stazione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

preso a mattonate sul finale di un matchin cui, viste le premesse, era filato tutto particolarmente liscio. Uno dei messiche stava trasportando ideldallo stadio inè stato colpito con un mattone e uno dei vetri è finito in frantumi. L’unica nota stonata, si diceva, in una giornata per cui ci si poteva - a onor del vero e purtroppo - aspettare di peggio. L’onda della Curva Mare arrivata dalla Romagna ha raggiunto le sponde reggiane in numero ben maggiore rispetto a quanto previsto. Non si sono fatti mancare una rapida tappa a Bologna Centrale dove, scesi in un piccolo gruppo per quei pochi minuti tra l’arrivo e la ripartenza del treno, hanno lanciato dei fumogeni. Poche fermate dopo circa seicento ultras del Cavalluccio sono infine arrivati allacentrale di