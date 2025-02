Reggia di Caserta e Federico II studio sui danni delle microplastiche alle sculture del Parco

Leggi su Ildenaro.it

Ladie l’UniversitàII hanno avviato una campagna di campionamento dinel Museo verde. L’istituto del ministero della Cultura e il dipartimento di Scienze chimiche dell’Università degli studi di NapoliII, in collaborazione con il dipartimento di Biologia dello stesso ateneo, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per condurre un monitoraggio ambientale e accertare l’eventuale correlazione tra lee le croste nere presenti sulledelreale. La procedura di campionamento si basa su una metodologia di biomonitoraggio, applicata per la prima volta nell’ambito del progetto Pnrr Changes Spoke 5 nelladi, che prevede l’analisi di alcune specie vegetali presenti nel Museo verde, come il pittosporo e altri arbusti a foglia liscia, e di licheni trapiantati appositamente nel Giardino Inglese e nel Bosco vecchio.