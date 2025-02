Quotidiano.net - Recovery Fund: oltre 300 miliardi erogati, Stati membri sollecitati ad accelerare

L'implementazione delrimane una priorità della Commissione. Alla fine del 2024, l'esborso delha superato i 300di euro. Ora siamo vicini al 47% dell'importo totale, abbiamo superato di gran lunga il 55% degli importi complessivi impegnati. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue per la Coesione, Raffaele Fitto, in audizione a Strasburgo nelle commissioni Bilancio e Econ del Parlamento Ue. "Glisono ben avanzati nell'attuazione delle riforme chiave e degli investimenti", ha aggiunto, sollecitando loro ad "gli sforzi per evitare di perdere i finanziamenti".