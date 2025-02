Lanazione.it - Real Cerretese battuta dopo 9 gare utili

Larcianese 10 LARCIANESE: Cirilli, Porciani, Lo Russo, Marianelli, Tafi, Bagni, Iannello, Sarti, Ba, Ferraro, Mori. A disp.: Cannizzaro, Vallesi, Antonelli, Capetta, Maarouf, Carrara, Romani, Tersigni, Ndiaye. All.: Cerasa.: Battini, Bargellini, Lamberti, Meucci, Chiavacci, Mordagà, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Nieri. A disp.: Santini, Tramacere, Monti, Novi, Antonini, Lapi, Shaid, Pieri, Scaranna. All.: Petroni. Arbitro: Lachi di Siena. Rete: 7’ Mori. LARCIANO – La Larcianese resta ‘indigesta’ allail pari a reti bianche dell’andata, infatti, i biancoverdi cadono al Cei per effetto di una rete in avvio di Mori. I ‘medicei’ le provano tutte, ma al termine di una gara comsu un campo alquanto pesante per la copiosa pioggia, non riescono a scardinare l’attenta retroguardia viola.