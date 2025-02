Dilei.it - Re Carlo perde la sfida con Andrea: niente sfratto per il fratello

In un’ottica di spending review della Corona britannica, e forse anche per allontanare ilfonte di numerosi imbarazzi, Reaveva chiesto lodel. Il Principe avrebbe dovuto lasciare la lussuosa residenza in cui vive, troppo onerosa da mantenere, a meno che non fosse riuscito a coprirne le spese in autonomia., però, è riuscito a trovare dei fondi che gli permetteranno di continuare ad abitare nel grande palazzo.Il Principeha un nuovo lavoro, Duca di York, è un personaggio ambiguo, che negli anni ne ha combinate parecchie – dalle accuse di molestie ai rapporti con spie, ma resta un abile uomo d’affari. E lo ha dimostrato nel corso della recente iniziativa Pitch@Palace, da lui organizzata per raccogliere iniziative e nuove proposte da giovani aziende e start up locali e no.