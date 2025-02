Dilei.it - Re Carlo di Svezia costretto a scusarsi, sbaglia il nome della nipotina appena nata

A tutti capita di commettere un errore e il “sangue blu” non garantisce di certo uno scudo dalle gaffe. È quanto capitato a Rediche, dopo il discorso tenuto, è stato. Ecco cos’è accaduto.La gaffe di RediIl tutto è avvenuto nel corso di una riunione del Consiglio di lunedì 10 febbraio. Rediha generato non poca confusione con il discorso pronunciato. Ha infatti dichiarato pubblicamente che la figliaPrincipessa Sofia e del PrincipeFilippo disarà conosciuta come Principessa Inse Marie Lilian Silvia, Duchessa di Västerbotten.Poco dopo, però, il palazzo è corso ai ripari. È stata infatti rilasciata una nota ufficiale nella quale è presente ilcorretto: Principessa Ines. Il sovrano si è poi scusato e lo ha fatto tramite Margareta Thorgren, che è la responsabile dell’informazionecorte reale.