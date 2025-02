Oasport.it - Ranking WTA (10 febbraio 2025): Jasmine Paolini sempre n.4 del mondo, Bronzetti in ascesa

Qualche piccolo scostamento c’è rispetto all’ultima settimana nella classifica mondiale del tennis femminile. La bielorussa Aryna Sabalenka comandale fila, dovendosi guardare le spalle da una Iga Swiatek desiderosa di tornare sul trono, tenuto conto dell’esiguo distacco dalla leader. Più distanziata l’americana Coco Gauff (n-3).n.4 del, ma la toscana dovrà prepararsi ad affrontare delle “cambiali” piuttosto salate. La prestazione nel prossimo torneo di Doha, a questo proposito, sarà importante anche per definire meglio la situazione in graduatoria della giocatrice tricolore. Chiaramente, la tennista allenata da Renzo Furlan proverà a fare il meglio possibile. L’aggiornamento della classifica, nelle posizioni nobili, riguarda il ritorno in top-5 di Jessica Pegula e il guadagno di un posto di Madison Keys (n.