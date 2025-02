Oasport.it - Ranking ATP (10 febbraio 2025): Jannik Sinner raggiunge Alcaraz nelle settimane da n.1, Bellucci in top-70!

inizia la sua 36ª settimana da n.1 del mondo. Un numero importante, che gli consente dire in questo caso specifico lo spagnolo Carlos, in vetta tra il 2022 e il 2023 in quattro momenti diversi e quindi non in maniera consecutiva come il pusterese. Il 23enne di Sesto Pusteria non ha giocato alcun torneo quest’ultima settimana, privilegiando il riposo e poi gli allenamenti a Montecarlo, in vista del ritorno in campo programmato a Doha dal 17, dunque, guida le fila delATP con 11830 punti a precedere il tedesco Alexander Zverev (8135), impegnato nei prossimi giorni nello swing sudamericano, e proprio. L’iberico ha conquistato il suo primo titolo indoor nel massimo circuito internazionale a Rotterdam (Paesi Bassi) e si è avvicinato al teutonico (7510) e quindi anche a, seppur sempre sensibilmente distanziato.