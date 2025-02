Brindisireport.it - Ragno: "Partita approcciata bene, noi continuiamo a crederci"

Leggi su Brindisireport.it

Contro il Casarano il Brindisi ha incassato una sconfitta per 2-0, la nona in questo campionato che ha impedito ai biancazzurri di accorciare le distanze in classifica e portarsi a due lunghezze dalla zona playout. La battuta d'arresto è arrivata dopo il pareggio contro il Gravina e la vittoria.