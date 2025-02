Ilrestodelcarlino.it - Ragazzino aggredito vicino alle Fassi: "Episodio gravissimo e allarmante"

L’aggressione ai danni di un minore – avvenuta sabato nel primo pomeriggioscuole mediea Carpi – colpito con pugni da un gruppetto di coetanei, scatena le polemiche dell’opposizione sul (mai sopito) tema della sicurezza. "Si tratta di unche conferma ciò che denunciamo da tempo: la sicurezza a Carpi, soprattutto per i giovani, è fuori controllo", dichiara Francesco Natale, responsabile di Gioventù Nazionale Carpi, movimento giovanile di Fratelli d’Italia. "La zona in cui si è verificato l’, a pochi passi dal cosiddetto ‘Biscione’ – prosegue Natale - è tristemente nota per il degrado e per la presenza di individui poco raccomandabili. Da anni, i cittadini segnalano situazioni di pericolo, risse e atti di violenza, ma le istituzioni locali continuano a minimizzare il problema.