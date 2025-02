Iltempo.it - Radio sotto choc: il direttore di Virgin si lancia nel vuoto e muore. Il giallo del biglietto

Una notizia che ha sconvolto il mondo della. Alex Benedetti, dj edi, è morto nel pomeriggio a Milano: il conduttorefonico si sarebbeto neldagli uffici di via Turati. Benedetti non ha lasciato nessundi addio. Lo hanno accertato gli agenti della questura di Milano, intervenuti sul posto con i colleghi della scientifica. Dalle prime ricostruzioni, si era pensato a una lettera di addio, dal momento che unera stato trovato nell'ufficio di Benedetti. Si pensava che il 53enne avesse scritto quelle righe prima dirsi dalla finestra, al settimo piano del palazzo di via Turati 9, in pieno centro città, ma poi da ulteriori approfondimenti si è scoperto che si trattava di una cartolina inviata da un fan della. Gli investigatori sono al lavoro per cercare di fare luce sulle cause che potrebbero aver spinto Benedetti a prendere la decisione di farla finita.