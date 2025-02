Sport.quotidiano.net - Qui Fabo. Tutto facile. Bene Kupstas. Via Klyuchnyk

HERONS MCT 88CHIETI BASKET 52 MONTECATINI Benites 4, Chiera 8,16, Natali 6, Arrigoni 9, Sgobba 19, Aminti 8, Trapani 7, Giannozzi 6, Dell’Uomo 3, Rattazzi 2. All. BarsottiCHIETI Sinagra 2, Bianco, Serafini 17, Maiga 7, Van Ounsem 17, Tommasini 6, Del sole 2, Ciommo 1, La storia, Capetola. All. Lardo ARBITRO Paglialunga e Mammoli PARZIALI 21-18, 40-29, 66-40 LUCCANel piovoso pomeriggio lucchese passano quasi in sordina la seconda vittoria consecutiva dellaHerons Montecatini, risultato che di questi tempi fa notizia, e l’esordio in rossoblù (condito da 16 punti) del lituano Tautvydas. A fare rumore, ai margini di quello che per gli uomini di coach Federico Barsotti è stato poco più di un allenamento (88-52 il finale contro una Chieti in disarmo), è stata infatti l’esclusione di Dimitri, unico degli assenti a non essere sul parquet per motivazioni non legate a problemi fisici: a questo punto la frattura fra il centro ucraino, malinconicamente seduto sugli spalti del PalaTagliate, e la società termale è conclamata e una sua cessione da qui al termine del mercato invernale sembra sempre più probabile.