Questi sono i migliori beauty look dei Critics’ Choice Award

Dopo i Golden Globe, la corsa verso gli Oscar 2025 ha fatto un ulteriore passo avanti con i Critics’, la cui cerimonia era stata rimandata più volte per gli incendi che hanno colpito Los Angeles. Tantissime le star che hanno calcato il tappeto rosso, un’occasione per sfoggiare, ancora una volta,studiati sin nel minimo dettaglio. Quest’anno make-up artist ed hair stylist ce l’hanno messa tutta per stupire, puntando suraffinati ed eleganti. Il fil rouge è stato un trucco il più possibile minimalista, incentrato su pelle luminosa e impeccabile, effetto glass, e acconciature d’ispirazione retrò, tendenza ormai accertata per il 2025. Anche la manicure è stata protagonista, da quella nude di Nicole Kidman alle unghie gioiello, lunghissime, di Cinthya Erivo.Critics’: imemorabiliTra idei Critics’memorabili c’è proprio quello di Nicole Kidman: l’attrice ha sfoggiato morbide onde biondissime, sciolte sulle spalle, abbinate a labbra e guance delicatamente rosate e sopracciglia folte e definite.