Secoloditalia.it - “Questa Meloni non cambia niente”: boss contro il governo sul 41 bis. Il premier: “Siamo sulla strada giusta”

Lotta alla mafia, ladelè quellae non da oggi. Nessun passo indietro. Prove ulteriore, se ma ce ne fosse bisogno, sono “le le intercettazioni pubblicate da La Repubblica, in cui alcunisi scaglianodi me e ilitaliano per non aver allentato il carcere duro ai mafiosi”. Sono le parole che ilha affidato ai suoi profili social. “Un’ulteriore conferma che”, scrive la presidente del Consiglio Giorgia, che assicura: “Il nostro impegno nella lotta alla mafia è totale. Il 41 bis e l’ergastolo ostativo restano capisaldi imprescindibili. Nessun cedimento alla criminalità organizzata finché saremo noi a governare l’Italia”. Il riferimento è ad un articolo del quotidiano diretto da Maurizio Molinari che racconta le intercettazioni della polizia riguardanti l’indagine sul clan Uditore.