Quel parco chiuso per inciviltà

Crevalcore, 10 febbraio 2025 – Troppa maleducazione edal pubblico da venerdì scorso e fino a data da destinarsi, ilDonatori di vita a Crevalcore, in provincia di Bologna. Lo ha deciso l’amministrazione comunale e il sindaco Marco Martelli ha diffuso la notizia nei canali social del Comune. Ile delimitato da mura ed al cancello è stato affisso il cartello che recita: "fino a data da destinarsi per motivo igienico sanitario”. Perché è statoil: l’ordinanza Rispetto delle regole e civiltà Degrado anche alla stazione Perché è statoil: l’ordinanza Inoltre, è stata affissa l’ordinanza comunale che spiega con precisione le motivazioni che hanno portato alla chiusura. “Da oggi – ha spiegato in un messaggio il primo cittadino -, 7 febbraio 2025, ilpubblico intitolato ai ‘Donatori di vita’ sito tra via Trombelli e via Mattioli resteràal pubblico fino a data da destinarsi.