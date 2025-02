Iltempo.it - Quel generale lì meglio di migliaia di immigrati qui

Sgomberiamo il campo dalle polemiche da Asilo Mariuccia che molti hanno sollevato in queste ore sulla "Relazione sulla situazione geopolitica del continente africano e sui suoi riflessi sulla sicurezza nazionale" appena sfornata dal Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica), cercando di minimizzare la portata del contenuto (che invece è di grande rilevanza). Per farlo riprendiamo le parole usate nel documento, che più ufficiale di così non può essere: «Secondo quanto riferito nelle audizioni svolte, sono presenti circa 700 milairregolari in Libia e, secondo le autorità tunisine, circa 700-800 mila in Tunisia, probabilmente sovrastimati». Questo vuol dire che un milione e mezzo di persone sono sulla spiaggia pronte a salpare per l'Italia entro metà febbraio? Certo che no, molte di queste persone lavorano in Libia e Tunisia ed intendono restarci.