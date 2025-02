Iltempo.it - Quarticciolo, stranieri scatenati: volante accerchiata per far fuggire il pusher

Ancora una volta poliziotti accerchiati da un gruppo di spacciatorial, periferia est di Roma. È accaduto ieri mattina, quando gli agenti della polizia di Roma hanno fermato un tunisino alla guida di un suv senza patente. Gli agenti hanno notato in via Ostuni l'atteggiamento sospetto di un automobilista e lo hanno seguito per controllarlo. Il 19enne tunisino è stato fermato nella piazzetta deldove è stato raggiunto, oltre che dalle due pattuglie della polizia, anche da un connazionale 21enne il quale ha assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli agenti. In pochi minuti le due auto della polizia, nonostante l'invito fatto dai poliziotti ad allontanarsi, sono state circondate da una dozzina di giovani. Quando uno degli agenti ha impugnato l'arma, la sicurezza e l'arroganza del gruppo è venuta meno e la maggior parte dei ragazzi si è allontanata.