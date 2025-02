Oasport.it - Quando tornano Goggia e Brignone ai Mondiali di sci alpino? Orari gigante, tv, streaming

Osserveranno un giorno di riposo oggi i2025 di sci, in corso a Saalbach, in Austria: il prossimo appuntamento per il settore femminile è quello previsto domani alla ripresa, con la nuova specialità della combinata a squadre, alla quale non prenderanno parte, però, Federicae Sofia.Entrambe le azzurre, invece, saranno al cancelletto di partenza giovedì 13 febbraio,disputeranno lo slalomfemminile, che prevede la prima manche alle ore 09.45 e la seconda run, con l’inversione delle migliori 30, alle ore 13.15.Lo slalomfemminile deidi sci2025 sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà affidata a Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della gara.