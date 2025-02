Ilfattoquotidiano.it - “Quando Max Giusti mi imita mi spavento e cambio canale. A Sanremo tra me e Bianca Balti sarà una sfida tra primedonne”: Cristiano Malgioglio pronto per il Festival

“Perché sono famoso? Perché sono diverso da tutti gli altri”.è prontissimo per salire sul palco deldi. Insieme ae Nino Frassica affiancherà Carlo Conti nella seconda serata in programma mercoledì 12 febbraio. “Tutti mi chiedono come mi vestirò, io so che avrò qualcosa di sconvolgente. Essendoci launatra: da una parte una modella e dall’altra una ragazza, che sono io” dichiara al Corriere della Sera. E in merito a quel che farà anticipa: “Voglio essere libero: se mi lasciano libero esce il meglio di”.Come noto il paroliere è legato a un uomo che vive a Istanbul. Si sa poco di lui, ma sarebbe un quarantenne che gestisce una palestra. Sappiamo anche chesi è definito “infedele di natura” e che per questo andrà “all’Inferno”.