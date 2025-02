Sololaroma.it - Quando il risultato conta più del gioco: l’analisi di Venezia-Roma 0-1

Nel calcio spessopiù ildelespresso, e la trasferta al Penzo diha rappresentato proprio questo tipo di vittoria per la. Un successo per 1-0 firmato da Paulo Dybala su rigore, utile per dare continuità ai risultati e mantenere alta la fiducia in vista di un momento cruciale della stagione. Claudio Ranieri, nella conferenza stampa prepartita, aveva messo in guardia i suoi: “Io non ero preoccupato dell’Eintracht, del Napoli, del Milan: sono preoccupato di questa. Qui voglio vedere la. Qui voglio vedere il carattere“. E il carattere lalo ha mostrato, nonostante una prestazione tutt’altro che brillante. L’importante, però, era portare a casa i tre punti: il secondo successo consecutivo in trasferta consente ai giallorossi di proseguire la rincorsa in campionato verso la zona Europa, con otto risultati utili consecutivi che fanno dimenticare almeno in parte l’amarezza per l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan.