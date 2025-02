Oasport.it - Quando gioca Sinner? Le date del prossimo torneo. Attenzione: finale di sabato

Jannik, dopo aver vinto gli Australian Open, ha scelto di riposarsi e non difendere il titolo conquistato lo scorso anno aldi Rotterdam, andato in scena con una settimana d’anticipo rispetto al calendario della scorsa stagione.Per questo motivo l’azzurro, che lunedì 17 febbraio scarterà i 500 punti per il ranking ATP conquistati lo scorso anno nelneerlandese, tornerà in campo la prossima settimana, in occasione dell’ATP 500 di Doha, in calendario da lunedì 17 a22 febbraio,a cui non aveva preso parte nel 2024.Il tennista italiano, poi, volerà negli Stati Uniti per il Sunshine Double di marzo, con i Masters 1000 di Indian Wells (2-16), dove non difende punti a causa della vicenda Clostebol, e Miami (19-30), dove invece difenderà i 1000 punti della vittoria dello scorso anno.