Iodonna.it - Quali sono i benefici del miele e chi dovrebbe evitare questo alimento? Tutti i consigli della Dottoressa Elisabetta Macorsini, nutrizionista

Leggi su Iodonna.it

Ilè unnaturale dalle straordinarie proprietà benefiche per la salute. È apprezzato per il suo sapore dolce e le sue proprietà benefiche fin dall’antichità. Mai suoi realie qual è la quantità ideale da consumare? Scopriamolo insieme alla, biologadi Humanitas Medical Care – Ospedale Humanitas Mater Domini .ID video fnc=719775 Leggi anche › Giornata mondiale delle api, preziose amiche del pianeta. E del, ingrediente nutriente per la pelle«Ilha proprietà antibatteriche naturali grazie alla presenza di perossido di idrogeno e altre sostanze antimicrobiche.