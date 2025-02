Giornalettismo.com - Qual è il ruolo degli NFT e come hanno condizionato la crypto art

LaArt è una nuova modalità d’arte basata sul possesso esclusivamente digitale di un’opera attraverso una particolare firma virtuale unica e irripetibile. Grazie alla tecnologiaNFT (non-fungible tokens) e alla Blockchain, laArt sta rivoluzionando il mondo dell’arte, offrendo un’alternativa digitale alle tradizionali opere d’arte fisiche. Si tratta di una forma sempre più di tendenza, soprattutto in un momento in cui il metaverso sembra rappresentare una delle direttrici verso cui si sposterà e si orienterà il mondo del digitale. Anche chi, tradizionalmente, non è legato all’universo del web sta cercando una strada attraverso le opere d’arte NFT. Si pensi a Donald Trump che, recentemente, ha lanciato persino una seconda collezione di suoi NFT. Tuttavia, il mondoNFT, recentemente, si deve scontrare con il più grande e più imminente investimento delle aziende che si occupano di digitale.