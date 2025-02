Punti di slot dita le stelle del Liverpool dopo aver umiliante sconfitta a Plymouth

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-09 20:34:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:L’allenatore del, Arne, afferma che c’era molto che la sua squadra avrebbe potuto fare meglioperso ain FA Cup.Una penalità del secondo tempo è stata la differenza nel gioco, ma i Reds hanno lottato per creare possibilità a 0-0.una settimana di massimifatto di nuovo la finale della Coppa Carabao, loha ingoiato la sua umile torta senza lamentele.Ha detto: “Penso che siano in grado di fare di meglio. Ma è un sistema e uno stile di gioco fromche è abbastanza difficile da creare possibilità contro“Questo è quello che abbiamo visto oggi. Non sono stato sorpreso perché, in vista di questo gioco, abbiamo visto molte palle lunghe, seconde palle e se avessimo la palla, erano davvero aggressive.