Lanazione.it - Pulizia senza sforzo e con la massima efficienza con la spazzola telescopica di Ryobi RWTS18-0, ora con il 14% di sconto a tempo limitato

Leggi su Lanazione.it

Oggi ti proponiamo un attrezzo eccezionale per ladelle superfici esterne, delle auto, delle barche o perfino dei pavimenti (anche quelli più ostinati); ci riferiamo allamotorizzata di(modello-0, per la precisione), dotata di un’astache si può regolare fino a 1,4 metri, di una testina girevole in 6 posizioni e anche di un’autonomia esagerata fino a 167 minuti. Serve per garantire unaefficace e. Oggi su Amazon è in offerta con il 14% di, con un prezzo di listino che scende a soli 154,39€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Acquista la nuovadimotorizzata con risciacquo per risultati impeccabili con ladiLadiè stata progettata per rimuovere lo sporco ostinato con facilità, grazie al sistema di risciacquo integrato e alla testina rotante, che permette di puliredover usare eccessiva forza manuale.