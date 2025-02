Game-experience.it - PSN down, i giocatori PC sono contenti di non dover più utilizzare un account PlayStation

Stando ad un nuovo articolo, il recente blackout delNetwork (PSN), durato quasi 24 ore, ha dimostrato quanto iPC avessero ragione a contestare l’obbligo di collegare unper accedere ai giochi Sony su Steam.Ebbene sì, come leggiamo su PC Gamer, la protesta, che inizialmente sembrava una semplice opposizione a un’inutile richiesta di registrazione, si è rivelata alla fine fondata quando il crollo del PSN ha reso inaccessibili i giochi per tutti coloro che avrebbero dovuto accedervi tramite questo servizio.Un problema che iPCriusciti a evitare proprio grazie alla pressione esercitata su Sony, che alla fine ha rinunciato all’obbligatorietà dell’. La vicenda ha avuto origine con Helldivers 2, un gioco che, secondo i piani iniziali di Sony, avrebbe richiesto unPSN per essere giocato su PC.