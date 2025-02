Ilrestodelcarlino.it - Psicosi da lupo in provincia di Ancona: “Mettere al sicuro i propri animali”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 10 febbraio 2025 – Gli avvistamenti di lupi sono continui, di notte e di giorno, anche a due passi dai centri cittadini. Gli ultimi si sono verificati a Moie e a Jesi. Tra i residenti c’è paura, preoccupazione, e in tanti si domandano come comportarsi in caso di incontro ravvicinato. Hanno paura per se stessi e per i. “La problematica delè sempre più forte, tanto che è attenzionato anche dalla Comunità europea perché è un animale protetto. Ilè un animale intelligente che ha paura dell’uomo. Glid’affezione sono quelli più in pericolo. Sono state stilate per questo buone pratiche da seguire in caso di avvistamento. Stiamo cercando di far sentire il Parco del Conero di tutta ladie delle Marche. Le sue bellezze devono essere vissute come patrimonio di tutti, in questo senso va anche la nostra promozione: il cittadino deve sentirseneetario e quindi responsabile della sua protezione”.