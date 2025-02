Anteprima24.it - Provincia di Caserta, ok al bilancio di previsione: “Grande senso di responsabilità”

Tempo di lettura: 2 minutiIl Consigliole diha approvato tutti i punti all’ordine del giorno, a partire dalle delibere relative al Documento Unico di Programmazione 2025-2027, aldiannuale 2025 e alpluriennale 2025-2027.“Si tratta di documenti fondamentali”, ha dichiarato il presidente Marcello De Rosa, “per poter operare al meglio sul territorio. Per questo voglio ringraziare tutti i consiglieri presenti, che anche oggi hanno dimostrato undi”.In apertura di seduta, il presidente ha espresso la propria gratitudine a tutti i gruppi politici per la partecipazione, ai dipendenti dellache con il loro lavoro quotidiano dimostrano l’importanza di questo Ente per i cittadini – in particolare nei settori ambiente, viabilità ed edilizia scolastica – e ai revisori dei conti, che hanno lavorato intensamente per fornire i pareri necessari.