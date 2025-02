Bergamonews.it - Prosegue la fase instabile: avvio di settimana tra nuvole e qualche pioggia

Questasull’Europa centro-occidentale sarà presente un debole flusso Atlantico, che porterà sulla nostra regione cieli spesso nuvolosi con piogge sparse ma con temperature miti per il periodo.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Lunedì 10 febbraio 2025Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo variabilmente nuvoloso con schiarite più ampie possibili sui rilievi.In mattinata sulla pianura occidentale possibili pioviggini, altrove tempo generalmente asciutto.Temperature: Minime comprese tra 3 e 6°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 7 e 10°C.Venti: In pianura deboli da sud-ovest, in quota deboli da sud-ovest.Martedì 11 febbraio 2025Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo nuvoloso o coperto.