Quifinanza.it - Proroga ai contratti stagionali in agricoltura fino al 2025, emendamento al Milleproroghe

Unal decretopropone ladeiina tutto il. Si tratta deiintrodotti per il biennio 2023-2024 in sostituzione di quei voucher agricoli che anni fa diedero vita a distorsioni del mercato e polemiche.L’, che prevede il prolungamento della formula contrattuale denominata “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato”, già introdotta dalla Manovra 2023, è attualmente all’esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato. La proposta dovrà essere approvata dalla commissione, per poi venire recepita nel testo che sarà votato in Senato con la fiducia.degliper mancanza di manodoperaSecondo la relazione illustrativa dell’, laaiinsi rende indispensabile a causa delle persistenti difficoltà delle aziende agricole nel reperire manodopera.