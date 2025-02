Sololaroma.it - Pronostico playoff Champions League, Juventus-Psv: spettacolo e gol

Martedì 11 febbraio alle ore 21:00, l’Allianz Stadium sarà teatro della sfida tra i bianconeri e gli olandesi del PSV Eindhoven. Le due compagini si sono incontrate nel girone unico di questo nuovo format. In quel pomeriggio di settembre, i ragazzi di Motta si imposero con un 3-1, grazie alla doppietta di Nico González e il goal di Weston McKennie. Al 93? la rete poco utile di Saibari, prima subita in stagione da Di Gregorio, fino a quel momento ancora imbattuto.-PSV, in che momento troviamo le due squadreLa vecchia signora viene da due vittorie consecutive in campionato, quelle ottenute contro Empoli e Como. Avvenimento che non si verificava dal mese di dicembre, quando latravolse il Cagliari per 4-0 in Coppa Italia, per poi strappare un 1-2 all’U-Power Stadium contro il Monza.