Pronostico Maiorca-Osasuna | fuori dalla crisi contro l’ex squadra

è una partita valida per la ventitreesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Un crollo verticale quello delnel nuovo anno. Il club delle Baleari nel 2025 ha rimediato solo sconfitte disperdendo quasi tutto l’entusiasmo per una prima parte di stagione particolarmente positiva, in cui i rossoneri avevano pure dato l’impressione di poter lottare per l’Europa. Dopo la sosta natalizia, invece, gli uomini di Jagoba Arrasate si sono squagliati come neve al sole. La scorsa settimana hanno incassato il quinto k.o. di fila tra campionato, Supercoppa di Spagna e Coppa del Re.(Ansa) – Ilveggente.itUna della principali cause del rendimento negativo delè l’improvvisa siccità offensiva: neppure una rete nelle ultime cinque partite, compresa quella con il modesto Pontevedra nella coppa nazionale.