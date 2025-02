Ilveggente.it - Pronostico Doncaster-Crystal Palace: Glasner non snobba le coppe

Leggi su Ilveggente.it

è un match valido per il quarto turno di FA Cup e si gioca lunedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni e.Uno degli obiettivi stagionali delè quello di fare più strada possibile nellenazionali e le Eagles l’hanno dimostrato in League Cup, arrivando a disputare i quarti di finale con l’Arsenal lo scorso dicembre (finì 3-2 per i Gunners). Il tecnico Olivernon ha intenzione dire neppure l’FA Cup: prova evidente la formazione schierata nel terzo turno, all’incirca un mese fa, contro un club di League One, lo Stockport, battuto 1-0 grazie ad un gol di Eze.nonle(Ansa) – Ilveggente.itIn quell’occasione in campo c’erano parecchi titolari epotrebbe schierare un undici competitivo anche contro ilnel quarto turno.