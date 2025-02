Sport.quotidiano.net - Promozione. Pietrasanta: sul 4-0, poi rischia. Rinviata la partita del Forte

Leggi su Sport.quotidiano.net

viaccia 34 VIACCIA: Cecconi, Pittala, Bashkimi, Querci, Fedi, Ferroni, Virdo, Fofana, Yahon Mande, Ridolfi, Rozzi. (A disp.: Calvani, Pelagalli, Aiello, Hisely, Bellucci, Varago, Vannucci, Baldi, Caca). All. Alessio Giugni.: Citti, Romanelli, Laucci, Ceciarini (25’ st Bellè), Da Prato (15’ st Raffaetà), Bartoli, Szabo (25’ st Bonini), Aquilante (20’ st Sessa), Bruzzi (20’ st Adami), Biagini, Falorni. (A disp.: Giromini, Terigi, Della Pina, Mattiello). All. Giuseppe Della Bona. Arbitro: Subhan di Pontedera (assistenti di linea Magnelli di Valdarno e Vedda di Firenze). Reti: 4’ pt Bruzzi (P), 14’ Bruzzi (P), 27’ Aquilante (P), 45’ Laucci (P); 30’ st Fedi (V), 32’ Rozzi (V), 45’ Rozzi (V). PRATO – Torna primo in classifica ilriagganciando in vetta la Real Cerretese.