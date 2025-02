Lanazione.it - Promozione Montelupo va a caccia dei play-off. Ma la capolista tiene testa fino all’ultimo

BELVEDERE 00 BELVEDERE: Pini, Pecciarini, Marretti, Fregoli, Consonni, Blanchard, Tenci, Faenzi, Villani, Costanzo, Guazzini. All.: Giallini.: Consani, Marrazzo (87’ Cupo), Pucci, Tremolanti, Corsinovi, Alicontri, Caparrini (75’ Cintelli), Bartolozzi, Torrente (71’ Masoni), Ndaw, Ulivieri. All.: Lucchesi. Arbitro: D’Orsi di Pisa. ROSELLE – Partita da categoria superiore quella a cui hanno dato vita laBelvedere e ildei-off. Anzi, sono proprio gli amaranto a rammaricarsi maggiormente per le occasioni create. Al 25’ Marrazzo alza troppo la mira davanti al portiere su assist di Caparrini e un attimo prima dell’intervallo Pini si supera sull’incornata di Ulivieri. Nella ripresa al termine di due ripartenze prima Ndaw cerca il tiro invece di servire Torrente e poi lo stesso 10 ospite viene chiuso dall’ex Serie A Blanchard.