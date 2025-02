.com - Promozione / Fermignanese e Jesina tutto come prima, il Moie Vallesina come un treno

Vincono in casa sia la squadra di Pazzaglia che quella di Omiccioli ed il distacco resta sempre di quattro lunghezze. L’undici di Matteo Rossi alla quinta vittoria consecutiva, settimo risultato utile (sei vittorie ed un pareggio). Anche il Marina fa sul serio, Biagio Nazzaro attenzione alla classifica, 10 febbraio 2025 –confermano i pronostici della vigilia e vincono a domicilio contro Sassoferrato Genga e Barbara Monserra.Il distacco tra le prime due in classifcia generale resta invariato di quattro lunghezze. Alle loro spalle vannounil Marina e il. La formazione di Profili supera il Vismara sia in campo che in classifica mentre qauella di Matteo Rossi corre veloce verso la zona play off avendo ottenuto ben 6 vittorie nelle ultime 7 partite oltre al pareggio in casa della capolista.