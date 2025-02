Sport.quotidiano.net - Promozione. Casumaro, ennesimo rinvio. Ora i recuperi diventano tre

per il. Altro stop ieri pomeriggio al "Merighi". E ora sono tre, record regionale. "Il terreno di gioco era al limite – spiega il direttore sportivo del, Marco Marani – tanto che secondo noi e anche secondo il Monte San Pietro si poteva giocare, la decisione è stata presa dalla terna arbitrale". I tremettono nei guai il club rossoblù: "E’ un grosso problema, ci toccherà giocare ogni tre giorni, a cominciare da mercoledì sera alle 20.30 a Porotto con la X Martiri (gara che venne rinviata la settimana scorsa per impaticabilità del campo di Porotto). Domenica giocheremo con il Valsetta Lagaro, il mercoledì successivo altro recupero: giocheremo alle 18 a Sala Bolognese con la Valsanterno (match rinviato per nebbia al 17’ sullo 0-0). In pratica saremo in campo neutro, perché il Crer voleva recuperare a ogni costo e Sala Bolognese è una località con meno nebbia die dispone di un campo in erba sintetica".