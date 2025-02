Metropolitanmagazine.it - Problemi in India tra Ed Sheeran e la polizia, ha suonato per strada senza permesso (VIDEO)

Edsi è esibito questo fine settimana in unatrafficata dell’meridionale per sorprendere i fan con un’esibizione dal vivo, ma laè subito intervenuta e ha staccato la spina al cantante britannico, affermando che non aveva ricevuto il. Il quattro volte vincitore del Grammy si trovava tra uno spettacolo e l’altro nella città meridionale di Bangalore quando ha deciso di esibirsi perin Church Street.Ma a metà dell’interpretazione didi “Shape of You”, un poliziotto gli ha strappato i cavi della chitarra e del microfono, secondo le immagini pubblicate sui social media, spingendo il cantante ad alzare le mani in segno di frustrazioneha affermato però che il concerto diaveva ricevuto il via libera. “Avevamo ildi esibirci per”, ha dettosu Instagram poco dopo l’incidente di domenica.