Probabili formazioni Juve PSV: cambi, ballottaggi ed esclusioni, novità sulle scelte di Thiago Motta

Probabili formazioni Juve PSV, le ultime novità in vista del match di Champions in programma domani. Vigilia di Champions League per la Juventus, impegnata domani sera nell'andata dei playoff contro il PSV, che arriverà a Torino per il match il cui calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00. Ancora qualche dubbio di formazione per Thiago Motta: in difesa ballottaggio tra Savona e Kelly sulla sinistra, mentre a centrocampo potrebbe trovare spazio dal primo Douglas Luiz al posto di Koopmeiners. Conferme invece per l'attacco, guidato ancora una volta da Kolo Muani. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona (Kelly); Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Thiago Motta