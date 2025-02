Ilrestodelcarlino.it - Principi-gol e la Pergolese va

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

2TAVULLIA VALFOGLIA1: Aluigi, Anastasi (26’ st Ghetti), Fontana, Bartolucci, Rebiscini, Luciani, Carbonari, Gaia, LattanziFr. (26’ st Marinelli), Giudici (50’ st Fioriti), All. Vice All. Roccheggiani (Squalificato Guiducci). TAVULLIA VALFOGLIA: Arcangeli, Salvatori, Ferrini (39’ st Pizzagalli), Marcolini, Passeri, Pagniello (38’ st Baldelli), Sgaggi (31’ st) Morelli (31’ st Cesarini) Sensoli (13’ st Castellano), Giunchetti, Cirulli. All. Arcangeli Arbitro: Ciccioli di Fermo Reti: 22’ pt Bucefalo, 36’ st Giudici, 40’ stNote – Ammoniti: Morelli, Fontana, Luciani,, Baldelli; angoli 2-4; recuper 2’+6’ Con una bella prestazione laconquista tre punti d’oro che l’avvicinano alla zona playoff: agganciato in classifica il Tavullia a quota 30.