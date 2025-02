Biccy.it - Primo finalista del Grande Fratello, ecco chi è: risultati dei sondaggi

Federica Panicucci stamani a Mattino 5 ha annunciato in anteprima che stasera verrà aperto un televoto che decreterà ilmaschile di questa edizione del. Chi si aggiudicherà questo premio da parte del pubblico?I più quotati sono senza ombra di dubbio Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Tommaso Franchi, Luca Giglioli, Iago Garcia e Alfonso D’Apice. Ma stando aiil vincitore di questo televoto (e con alte percentuali) è Lorenzo! I televoti da almeno 2/3 edizioni sono nelle mani dei fandom e da giorni c’è un’alleanza tra gli Shailenzo e le Zelena (che in realtà sono fan di Zeudi Di Palma con il feticcio per la ship inesistente con Helena). Entrambi questi fanclub voteranno in massa per Spolverato, che trionferà, dietro di lui – stando ai– ci sarà Javier, mentre il terzo gradino del podio sarà per Tommaso.