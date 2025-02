Sport.quotidiano.net - Prima e seconda categoria. Aglianese e Casini Spedalino ok. Frenano Pescia e San Niccolò

Qualche favorita ha commesso un passo falso, alcuni "underdog" hanno fatto saltare il banco. Nel girone A di, il CQS Pistoia è tornato dalla trasferta di Porcari con un punto (1-1) mentre il Chiazzano è stato brutalizzato dal Romagnano (5-1). Passando al girone D, sconfitta a sorpresa per il Quarrata: il CSL Prato Social Club ha vinto con un rotondo 4-0, a certificare la giornata-no della banda Diodato che resta terza. Pollice alzato invece per AMe Atletico: Citera, Giuntoli, Cutini e Benedetto hanno griffato il 4-0 dei neroverdi di Matteoni sulla Gallianese, mentre un tris di Compagnone ha certificato il 3-2 della squadra di Pacini sul Sagginale. Scendiamo quindi in, girone B: il "solito" Echegdali ha segnato per il, ma il Ghivizzano ha vinto 2-1.